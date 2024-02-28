Исследование показало, что половина россиян помогают деньгами родителям

Согласно результатам, полученным в ходе нового исследования, половина россиянин (50%) помогают своим родителям финансово.

При этом 23% делают это по мере возможностей, 16% считают это своей обязанностью, 11% — если есть такая необходимость, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные совместного исследования «СберСтрахования жизни» и сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру».

Из тех, кто не оказывает родителям финансовую поддержку, 12% признались, что у них нет такой возможности, 9%, напротив, принимают помощь от родителей, 6% заявили, что в их семье это не принято. У 23% респондентов нет необходимости помогать родителям.

Ранее финансовый консультант платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Сергей Акулов посоветовал отчислять 10% доходов, чтобы создать финансовую подушку безопасности, и с её помощью пережить период потери дохода, если он настанет.