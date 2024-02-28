Риелтор Полякова: аренда квартиры без ремонта может быть дешевле на 40%
В январе и феврале этого года количество ежедневных запросов на аренду жилья в столице на 15% больше, чем было в декабре 2023 года, поделилась эксперт в разговоре с Life.ru.
По её мнению, это связано с тем, что на рынке стали появляться более доступные по цене объекты. Минимальная арендная ставка квартиры в Старой Москве в текущий момент составляет 30—32 тыс. рублей, но есть возможность сэкономить, отметила Полякова.
«При отсутствии ремонта или наличии неисправностей арендная ставка может быть сокращена на 10—40% в зависимости от серьёзности и масштаба повреждений», — сказала она.
Ранее сообщалось, что на первичном рынке в старой Москве продажи квартир выросли на 42% по итогам 2023 года.