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Риелтор Полякова: аренда квартиры без ремонта может быть дешевле на 40%

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Заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова рассказала, что на фоне роста спроса на арендное жильё в Москве желающие снять квартиру всё же могут сэкономить.

В январе и феврале этого года количество ежедневных запросов на аренду жилья в столице на 15% больше, чем было в декабре 2023 года, поделилась эксперт в разговоре с Life.ru.

По её мнению, это связано с тем, что на рынке стали появляться более доступные по цене объекты. Минимальная арендная ставка квартиры в Старой Москве в текущий момент составляет 30—32 тыс. рублей, но есть возможность сэкономить, отметила Полякова.

«При отсутствии ремонта или наличии неисправностей арендная ставка может быть сокращена на 10—40% в зависимости от серьёзности и масштаба повреждений», — сказала она.

Ранее сообщалось, что на первичном рынке в старой Москве продажи квартир выросли на 42% по итогам 2023 года.

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