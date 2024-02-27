Полицейские в ХМАО помогли пассажиру, которому стало плохо на трассе

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа полицейские помогли пассажиру срочно доехать до больницы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

«На 37-м километре автодороги Нижневартовск — Радужный к экипажу ДПС «Нижневартовский» в составе капитана полиции Алексея Катасонова и старшего лейтенанта полиции Павла Юрасова обратился водитель автомобиля Lada с просьбой оказать помощь его пассажиру, 33-летнему мужчине, которому стало плохо во время движения», — заявили в ведомстве.

Полицейские сопроводили машину до ближайшего медучреждения. Мужчине оказали помощь, угрозы жизни нет.

Ранее сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев наградил полицейских из Тамбова, которые спасли двух провалившихся под лёд восьмилетних мальчиков.