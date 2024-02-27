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Специалист Варакин прокомментировал возвращение сотрудников с удалёнки в офисы

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Специалист в области управления персоналом Илья Варакин высказался о возвращении сотрудников с удалёнки в офисы в ряде компаний.
Специалист Варакин прокомментировал возвращение сотрудников с удалёнки в офисы
  • Gettyimages.ru

В беседе с ОТР он заявил, что дистанционный формат должен был прижиться во многих сферах, в том числе в ИТ и СМИ, поскольку для работодателей это выгодно — не нужно оплачивать содержание офиса, например.

Как предположил Варакин, к процессу массового ухода на удалёнку оказались не готовы юристы компаний, так как в документах должна быть прописана норма труда, объём нагрузки, скорректировано время выполнения задач. Поэтому работодатели предпочли возвращать сотрудников в офисы.

«Обычного сотрудника ты можешь уволить за прогул, за то, что он не выполнил какую-то задачу... за какое-то неправильное поведение или неисполнение каких-то норм этических. Но когда сотрудник находится на дистанционке, это абсолютно невозможно», — отметил эксперт.

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