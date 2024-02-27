Число пострадавших при обстреле посёлка в Брянской области увеличилось до пяти
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что количество пострадавших в результате обстрела посёлка Суземка со стороны украинской армии увеличилось до пяти человек.
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он рассказал, что ещё двое местных жителей получили лёгкие ранения.
По словам Богомаза, им оказана вся необходимая медицинская помощь.
Ранее губернатор сообщил о трёх пострадавших при обстреле ВСУ Суземки.
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