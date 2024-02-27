Губернатор сообщил о трёх пострадавших при обстреле ВСУ села в Брянской области
- РИА Новости
По его словам, удар пришёлся по самому центру посёлка.
«В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжёлое, у двоих граждан — средней тяжести», — написал Богомаз в Telegram.
Губернатор подчеркнул, что пострадавшие госпитализированы.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская армия атаковала с помощью ракеты село Железный Порт Голопристанского округа.