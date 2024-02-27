Губернатор сообщил о трёх пострадавших при обстреле ВСУ села в Брянской области

Три человека пострадали при обстреле украинской армией населённого пункта Суземка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

РИА Новости

По его словам, удар пришёлся по самому центру посёлка. «В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжёлое, у двоих граждан — средней тяжести», — написал Богомаз в Telegram. Губернатор подчеркнул, что пострадавшие госпитализированы. Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская армия атаковала с помощью ракеты село Железный Порт Голопристанского округа.