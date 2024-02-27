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Губернатор сообщил о трёх пострадавших при обстреле ВСУ села в Брянской области

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Три человека пострадали при обстреле украинской армией населённого пункта Суземка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Губернатор сообщил о трёх пострадавших при обстреле ВСУ села в Брянской области
  • РИА Новости

По его словам, удар пришёлся по самому центру посёлка.

«В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжёлое, у двоих граждан — средней тяжести», — написал Богомаз в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что пострадавшие госпитализированы.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская армия атаковала с помощью ракеты село Железный Порт Голопристанского округа.

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