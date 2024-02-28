RT: ФНС заблокировала счета журналиста-иноагента Андрея Лошака

Налоговая служба РФ заблокировала счета сотрудника американских русскоязычных СМИ «Настоящее время»* и «Радио Свобода»* Андрея Лошака*. Об этом RT узнал из официальной базы ведомства.

По этим данным, налоговая запретила операции по счетам журналиста в банке «Точка» ФК «Открытие». В качестве причины блокировки указан код «02». Это значит, что налогоплательщик просрочил подачу налоговой декларации или не подал её.

Согласно данным ФНС, в РФ у Лошака открыто ИП с видом деятельности «производство кинофильмов и телевизионных программ».

Ранее в распоряжение RT попали документы, связанные с некогда известным репортёром НТВ, экс-сотрудником телеканала «Дождь»* журналистом Андреем Лошаком. Из них следует, что его документальный фильм про «русских хакеров» и «вмешательство» России в президентские выборы в США финансировался из-за рубежа.

* Физлица и СМИ, признанные иностранными агентами по решению Минюста РФ.