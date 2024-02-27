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В Кронштадте начала работу выставка «Россия — страна морей и океанов»

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В Музее военно-морской славы в Кронштадте начала работу выставка «Россия — страна морей и океанов». Церемонию открытия посетили вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников и глава военно-исторического кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«В этой экспозиции мы попытались рассказать вам о том, каких побед нам удалось добиться в новом тысячелетии. Наша основная цель — рассказать и про героизм человека в России, и про развитие технологий. Мы также попытались рассказать и про развитие нашего флота — его военную, научную и коммерческую часть», — заявила Шойгу.

По её словам, экспозиция будет пополняться.

На данный момент на выставке представлено около 90 экспонатов. Ещё о 40 объектах рассказывается с помощью видеоматериалов, отметили в пресс-службе «Острова фортов».

Ранее сообщалось, что коллекция музеев Казанского кремля пополнилась новыми экспонатами.

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