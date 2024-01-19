Коллекция музеев Казанского кремля пополнилась новыми экспонатами

Фонды музея-заповедника «Казанский кремль» приобрели новые экспонаты за счёт закупок и пожертвований.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу музея.

Отмечается, что закупили 291 предмет, из них 11 — за счёт Министерства культуры Татарстана.

В качестве пожертвования передали 295 единиц хранения.

В настоящее время в музее насчитываются 22 852 единицы хранения.

Предметы основного фонда составляют более восьми тысяч единиц. В коллекции научно-вспомогательного фонда — более 14 тыс. единиц, из них 8044 единицы являются предметами археологических раскопок на территории Казанского кремля.

Ранее сообщалось, что в Музее военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» в Кронштадте начала работу выставка «Флот для блокадного Ленинграда».