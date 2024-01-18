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В Кронштадте начала работу выставка «Флот для блокадного Ленинграда»

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В Музее военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» в Кронштадте начала работу выставка «Флот для блокадного Ленинграда».
В Кронштадте начала работу выставка «Флот для блокадного Ленинграда»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

Тема экспозиции — роль ВМФ в истории обороны Ленинграда в Великую Отечественную войну.

«Очень рад приветствовать вас в важнейшей точке культурно-исторической географии города Санкт-Петербурга», — заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

По его словам, невозможно представить, чтобы на такой площадке не открывалась выставка, посвящённая главному событию года — 80-летию полного освобождения Ленинграда.

Экспозицию организовали при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Минкультуры и Минобороны.

Ранее сообщалось, что в Петербургской филармонии состоятся концерты, приуроченные к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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