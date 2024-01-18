В Кронштадте начала работу выставка «Флот для блокадного Ленинграда»
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Об этом сообщает газета «Известия».
Тема экспозиции — роль ВМФ в истории обороны Ленинграда в Великую Отечественную войну.
«Очень рад приветствовать вас в важнейшей точке культурно-исторической географии города Санкт-Петербурга», — заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.
По его словам, невозможно представить, чтобы на такой площадке не открывалась выставка, посвящённая главному событию года — 80-летию полного освобождения Ленинграда.
Экспозицию организовали при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Минкультуры и Минобороны.
Ранее сообщалось, что в Петербургской филармонии состоятся концерты, приуроченные к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.