В филармонии Петербурга исполнят Ленинградскую симфонию

В Петербургской филармонии состоятся концерты, приуроченные к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на сайт филармонии.

Каждый вечер с 18 января будут звучать сочинения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича. Эти композиции можно было услышать в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны.

Также Светлана Крючкова исполнит стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Веры Инбер, Михаила Дудина.

Завершится цикл концертом, в рамках которого прозвучит Седьмая симфония Шостаковича (Ленинградская).

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на сайте Городецкого историко-художественного музейного комплекса откроется онлайн-выставка «Салют над Невой», посвящённая 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.