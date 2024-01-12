В филармонии Петербурга исполнят Ленинградскую симфонию
- Gettyimages.ru
- © cyano66
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на сайт филармонии.
Каждый вечер с 18 января будут звучать сочинения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича. Эти композиции можно было услышать в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны.
Также Светлана Крючкова исполнит стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Веры Инбер, Михаила Дудина.
Завершится цикл концертом, в рамках которого прозвучит Седьмая симфония Шостаковича (Ленинградская).
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на сайте Городецкого историко-художественного музейного комплекса откроется онлайн-выставка «Салют над Невой», посвящённая 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.