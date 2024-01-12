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В филармонии Петербурга исполнят Ленинградскую симфонию

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В Петербургской филармонии состоятся концерты, приуроченные к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В филармонии Петербурга исполнят Ленинградскую симфонию
  • Gettyimages.ru
  • © cyano66

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на сайт филармонии.

Каждый вечер с 18 января будут звучать сочинения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича. Эти композиции можно было услышать в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны.

Также Светлана Крючкова исполнит стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Веры Инбер, Михаила Дудина.

Завершится цикл концертом, в рамках которого прозвучит Седьмая симфония Шостаковича (Ленинградская).

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на сайте Городецкого историко-художественного музейного комплекса откроется онлайн-выставка «Салют над Невой», посвящённая 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

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