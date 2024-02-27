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Хирург Умнов высказался о влиянии магнитных бурь на здоровье

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Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, влияют ли магнитные бури на здоровье.

«Магнитные бури обычно влияют не только на астматиков и гипертоников, но и в целом на людей с нарушениями работы иммунитета, с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями нервной системы, с проблемами в психической сфере», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, людям с хроническими заболеваниями желательно планировать свою активность, и лучше отдохнуть дома, чем «носиться по городу».

Как отметил Умнов, в такие дни важно контролировать артериальное давление и пульс.

«Люди, занимающиеся физкультурой, и спортсмены легче переносят такой период, тем не менее участвовать в соревнованиях нежелательно», — считает эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.

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