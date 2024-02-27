Хирург Умнов высказался о влиянии магнитных бурь на здоровье

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, влияют ли магнитные бури на здоровье.

«Магнитные бури обычно влияют не только на астматиков и гипертоников, но и в целом на людей с нарушениями работы иммунитета, с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями нервной системы, с проблемами в психической сфере», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, людям с хроническими заболеваниями желательно планировать свою активность, и лучше отдохнуть дома, чем «носиться по городу».

Как отметил Умнов, в такие дни важно контролировать артериальное давление и пульс.

«Люди, занимающиеся физкультурой, и спортсмены легче переносят такой период, тем не менее участвовать в соревнованиях нежелательно», — считает эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.