В двух районах Москвы реализуют проекты комплексного развития территорий
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
На месте нежилой застройки на улицах Вучетича и Кременчугская построят дома для участников программы реновации. Оба проекта создадут около 130 рабочих мест.
В Москве одобрено и реализуется 67 проектов КРТ, общая площадь которых составляет 867 га.
Также стало известно, что в районе Люблино построят новый технопарк. Он будет расположен на Ставропольской улице, передают «Дни.ру».
Как рассказала глава комитета по архитекторе и градостроительству Москвы Юлианна Княжевская, площадь технопарка составит 13,5 тыс. кв. м. Территорию объекта планируется благоустроить.
Ранее сообщалось, что объёмы промышленности в Нижегородской области выросли на 20% в 2023 году.