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В двух районах Москвы реализуют проекты комплексного развития территорий

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В столичных районах Тимирязевский и Фили-Давыдково реализуют проекты комплексного развития территорий (КРТ), заявил мэр Сергей Собянин.
В двух районах Москвы реализуют проекты комплексного развития территорий
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

На месте нежилой застройки на улицах Вучетича и Кременчугская построят дома для участников программы реновации. Оба проекта создадут около 130 рабочих мест.

В Москве одобрено и реализуется 67 проектов КРТ, общая площадь которых составляет 867 га.

Также стало известно, что в районе Люблино построят новый технопарк. Он будет расположен на Ставропольской улице, передают «Дни.ру».

Как рассказала глава комитета по архитекторе и градостроительству Москвы Юлианна Княжевская, площадь технопарка составит 13,5 тыс. кв. м. Территорию объекта планируется благоустроить.

Ранее сообщалось, что объёмы промышленности в Нижегородской области выросли на 20% в 2023 году.

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