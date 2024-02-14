Объёмы промышленности в Нижегородской области выросли на 20% в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
В обрабатывающей промышленности показатели составили 10,9%, а ВРП — 11,2%.
«Кто-то скажет, что этот рост у нас благодаря ОПК. Ну, безусловно, мы об этом подробно говорить не будем. Нижегородская область всегда была форпостом, арсеналом победы и продолжает оставаться сейчас, но, поверьте, больше половины этого роста — это гражданские отрасли», — сказал Никитин.
Ранее сообщалось, что новый технопарк планируют создать в ТиНАО Москвы.