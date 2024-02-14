Объёмы промышленности в Нижегородской области выросли на 20% в 2023 году

Объёмы промышленности в Нижегородской области увеличились на 20% по итогам 2023 года, заявил губернатор Глеб Никитин на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В обрабатывающей промышленности показатели составили 10,9%, а ВРП — 11,2%.

«Кто-то скажет, что этот рост у нас благодаря ОПК. Ну, безусловно, мы об этом подробно говорить не будем. Нижегородская область всегда была форпостом, арсеналом победы и продолжает оставаться сейчас, но, поверьте, больше половины этого роста — это гражданские отрасли», — сказал Никитин.

Ранее сообщалось, что новый технопарк планируют создать в ТиНАО Москвы.