Студентка московского РГГУ напала с кувалдой на однокурсницу в туалете

Студентка московского Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) напала с кувалдой на свою однокурсницу в туалете.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

По имеющимся данным, девушка напала на одногруппницу из-за ревности к однокурснику.

«В настоящее время нападавшая отчисляется из-за грубого нарушения правил РГГУ», — заявили в вузе.

В медицинском заключении говорится, что у пострадавшей диагностирована травма лёгкой степени тяжести.

В ноябре прошлого года в Ростовской области арестован бивший кувалдой памятник «Воинам-освободителям».