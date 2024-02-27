RT в Telegram
Подпишись

Студентка московского РГГУ напала с кувалдой на однокурсницу в туалете

Короткая ссылка
Студентка московского Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) напала с кувалдой на свою однокурсницу в туалете.
Студентка московского РГГУ напала с кувалдой на однокурсницу в туалете
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

По имеющимся данным, девушка напала на одногруппницу из-за ревности к однокурснику.

«В настоящее время нападавшая отчисляется из-за грубого нарушения правил РГГУ», — заявили в вузе.

В медицинском заключении говорится, что у пострадавшей диагностирована травма лёгкой степени тяжести.

В ноябре прошлого года в Ростовской области арестован бивший кувалдой памятник «Воинам-освободителям».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить