Студентка московского РГГУ напала с кувалдой на однокурсницу в туалете
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
По имеющимся данным, девушка напала на одногруппницу из-за ревности к однокурснику.
«В настоящее время нападавшая отчисляется из-за грубого нарушения правил РГГУ», — заявили в вузе.
В медицинском заключении говорится, что у пострадавшей диагностирована травма лёгкой степени тяжести.
В ноябре прошлого года в Ростовской области арестован бивший кувалдой памятник «Воинам-освободителям».