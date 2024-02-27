В Татарстане направят 25,5 миллиарда рублей на нацпроекты в 2024 году

На реализацию 13 национальных проектов в Татарстане в 2024 году направят 25,5 млрд рублей.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на заместителя министра финансов республики Гелу Герасимову.

Как отметила чиновник, основную часть средств направят на проекты «Безопасные и качественные дороги», «Экология» и «Здравоохранение».

В ходе реализации проектов улучшат дорожную инфраструктуру, охрану окружающей среды, развитие здравоохранения и борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области направили 15,3 млрд рублей на реализацию нацпроектов.