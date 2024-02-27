В Татарстане направят 25,5 миллиарда рублей на нацпроекты в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на заместителя министра финансов республики Гелу Герасимову.
Как отметила чиновник, основную часть средств направят на проекты «Безопасные и качественные дороги», «Экология» и «Здравоохранение».
В ходе реализации проектов улучшат дорожную инфраструктуру, охрану окружающей среды, развитие здравоохранения и борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области направили 15,3 млрд рублей на реализацию нацпроектов.