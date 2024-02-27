Объявлены музыкальные хедлайнеры Национальной премии интернет-контента

Стали известны музыкальные хедлайнеры III Национальной премии интернет-контента (ИРИ), которая пройдёт 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в концертном комплексе «Роза холл».

«За музыкальную часть шоу отвечают три дивы русской поп-культуры: Люся Чеботина, MIA BOYKA и Mary Gu. Каждая из певиц выйдет на сцену в дуэте с другими известными музыкантами», — указывается в заявлении организаторов события.

Уточняется, что откроют мероприятие Mary Gu и певец Антон Токарев в сопровождении шоу-балета Александра Могилёва. С MIA BOYKA выступит певец Ваня Дмитриенко. А Люся Чеботина вместе с ещё одним исполнителем поставят яркую музыкальную точку в церемонии награждения.

Вместе с этим сообщается, что впервые сербский и российский актёр, продюсер Милош Бикович станет ведущим премии ИРИ. Он проведёт церемонию награждения премии для создателей социально значимых проектов.

Ранее были названы первые финалисты российской Национальной премии интернет-контента.