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Объявлены музыкальные хедлайнеры Национальной премии интернет-контента

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Стали известны музыкальные хедлайнеры III Национальной премии интернет-контента (ИРИ), которая пройдёт 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в концертном комплексе «Роза холл».
Объявлены музыкальные хедлайнеры Национальной премии интернет-контента
  • РИА Новости

«За музыкальную часть шоу отвечают три дивы русской поп-культуры: Люся Чеботина, MIA BOYKA и Mary Gu. Каждая из певиц выйдет на сцену в дуэте с другими известными музыкантами», — указывается в заявлении организаторов события.

Уточняется, что откроют мероприятие Mary Gu и певец Антон Токарев в сопровождении шоу-балета Александра Могилёва. С MIA BOYKA выступит певец Ваня Дмитриенко. А Люся Чеботина вместе с ещё одним исполнителем поставят яркую музыкальную точку в церемонии награждения.

Вместе с этим сообщается, что впервые сербский и российский актёр, продюсер Милош Бикович станет ведущим премии ИРИ. Он проведёт церемонию награждения премии для создателей социально значимых проектов. 

Ранее были названы первые финалисты российской Национальной премии интернет-контента.

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