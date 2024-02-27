В Москве начался второй этап отбора социально ориентированных НКО для предоставления помещений

В Москве начался второй этап отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) для предоставления помещений, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

«По итогам победители получат в безвозмездное пользование просторные, адаптированные для людей с инвалидностью пространства общей площадью почти 5 тыс. кв. м сроком до трёх лет», — отметила Ракова.

Как отметила заммэра, по итогам первого отбора в 2023 году свою работу в городских помещениях продолжили 29 НКО.

В ходе второго этапа планируется распределить ещё 24 пространства. Приём заявок начнут 6 марта, итоги станут известны 17 мая.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин по случаю Всемирного дня некоммерческих организаций, который отмечают 27 февраля, рассказал о действующих мерах содействия для столичных НКО.