Собянин рассказал о мерах поддержки для московских НКО

Мэр Москвы Сергей Собянин по случаю Всемирного дня некоммерческих организаций, который отмечают 27 февраля, рассказал о действующих мерах содействия для столичных НКО.

Речь о комплексе проектов грантовой, имущественной и информационной поддержки, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Так, с 2002 года в рамках конкурса грантов для НКО власти оказали содействие более 3,2 тыс. социальных проектов, в которых приняли участие девять млн человек. А за пять лет действия программы «Москва — добрый город» 548 некоммерческим организациям выделили помощь в размере 2 млрд рублей.

Помимо этого, в 2023 году 42 организациям, помогающим участникам СВО и их близким, направили дополнительно 90 млн рублей.

Ранее «Радио 1» сообщало о начале конкурса на предоставление субсидий некоммерческим организациям (НКО) Московской области. Об этом заявили в региональном Министерстве культуры и туризма.