Специалист Евсеева объяснила правила сдачи ЕГЭ в резервные дни

Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева рассказала, что у некоторых выпускников будет возможность сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в период резервных дней, с 20 июня по 1 июля.

Резервные дни существуют для основного и досрочного периодов, объяснила она в беседе с газетой «Известия».

Выпускники прошлых лет с 2024 года не могут сдавать экзамен в досрочный период без уважительной причины. Они пишут работы в резервные дни основного периода.

В резервные дни основной волны экзамены сдают также школьники, которые не смогли с первого раза сдать один из обязательных предметов ЕГЭ — русский или математику — на пороговое значение, отметила Евсеева. Если пороговое значение не набрано по обоим предметам, пересдача возможна лишь в сентябре.

Кроме того, право досрочной сдачи экзамена в резервные дни предоставляется учащимся в случае совпадения даты проведения экзаменов. К другим уважительным причинам относятся пропуск основного экзамена из-за проблем со здоровьем (если есть медицинское подтверждение), в случае нарушения порядка в организации экзамена (если заблаговременно была подана соответствующая апелляция) или иные форс-мажорные обстоятельства, к примеру, ДТП или смерть близкого родственника.

Ранее «Радио 1» сообщало, что школьники Московской области с помощью приложения «Добродел» смогут записаться на ЕГЭ или ОГЭ онлайн.