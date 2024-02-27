Специалист Евсеева объяснила правила сдачи ЕГЭ в резервные дни
- РИА Новости
Резервные дни существуют для основного и досрочного периодов, объяснила она в беседе с газетой «Известия».
Выпускники прошлых лет с 2024 года не могут сдавать экзамен в досрочный период без уважительной причины. Они пишут работы в резервные дни основного периода.
В резервные дни основной волны экзамены сдают также школьники, которые не смогли с первого раза сдать один из обязательных предметов ЕГЭ — русский или математику — на пороговое значение, отметила Евсеева. Если пороговое значение не набрано по обоим предметам, пересдача возможна лишь в сентябре.
Кроме того, право досрочной сдачи экзамена в резервные дни предоставляется учащимся в случае совпадения даты проведения экзаменов. К другим уважительным причинам относятся пропуск основного экзамена из-за проблем со здоровьем (если есть медицинское подтверждение), в случае нарушения порядка в организации экзамена (если заблаговременно была подана соответствующая апелляция) или иные форс-мажорные обстоятельства, к примеру, ДТП или смерть близкого родственника.
Ранее «Радио 1» сообщало, что школьники Московской области с помощью приложения «Добродел» смогут записаться на ЕГЭ или ОГЭ онлайн.