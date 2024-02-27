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В Москве направили на переработку более 1,6 миллиона тонн вторсырья в 2023 году

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Заммэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о программе раздельного сбора мусора в столице и об итогах переработки вторсырья в 2023 году.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Только в 2023 году при сортировке было выделено и направлено на переработку более 1,6 млн т, что превышает предыдущий аналогичный показатель. До старта программы в Москве выделяли ежегодно всего 450 тыс. т вторсырья», — заявил Бирюков.

Как отметил чиновник, такие результаты были достигнуты за счёт созданной инфраструктуры.

«При подготовке программы провели анализ и пришли к выводу, что главное — сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным», — сказал заммэра.

Ранее сообщалось, что в Лямбирском районе Мордовии до конца 2024 года построят новый мусоросортировочный комплекс.

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