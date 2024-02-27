Единое пособие в Подмосковье получают более 229 тысяч родителей

В Московской области единое пособие получают более 229 тыс. родителей.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу филиала №1 отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по региону.

«Для получения выплаты доходы семьи не должны превышать региональный прожиточный минимум на человека. В столице он составляет 22 662 рублей, а в Московской области — 18 296 рублей», — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что сведения о доходах учитываются за 12 месяцев. Отсчёт периода начинается за месяц до даты подачи заявления.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более тысячи семей получили маткапитал в 2024 году.