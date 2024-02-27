Аналитический центр Москвы заключил меморандум с Институтом городских инноваций Гуанчжоу
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на главу Департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.
Одним из ключевых направлений станет научно-исследовательское сотрудничество, разработка совместных докладов и рейтингов.
На первом этапе запланирована подготовка совместного исследования климатической повестки мегаполисов стран БРИКС.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область приняла 70 делегаций из 44 стран в 2023 году.