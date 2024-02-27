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Аналитический центр Москвы заключил меморандум с Институтом городских инноваций Гуанчжоу

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Аналитический центр Москвы заключил меморандум о взаимопонимании с Институтом городских инноваций Гуанчжоу, направленный на развитие двусторонних партнёрских отношений в области устойчивого развития городов и городских исследований.
Аналитический центр Москвы заключил меморандум с Институтом городских инноваций Гуанчжоу
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на главу Департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

Одним из ключевых направлений станет научно-исследовательское сотрудничество, разработка совместных докладов и рейтингов.

На первом этапе запланирована подготовка совместного исследования климатической повестки мегаполисов стран БРИКС.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область приняла 70 делегаций из 44 стран в 2023 году.

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