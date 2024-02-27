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РЭО договорился о создании предприятия по переработке с индийской компанией

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Российский экологический оператор (РЭО) подписал соглашение с индийской компанией UFLEX LIMITED о создании предприятия по переработке отходов.
РЭО договорился о создании предприятия по переработке с индийской компанией
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В феврале состоялась рабочая поездка делегации РЭО в Индию, где наши специалисты осмотрели технологические линии индийской компании UFLEX LIMITED», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках соглашения запустят совместное производство экологической упаковки из переработанных отходов.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае ввели новый мусоросортировочный комплекс.

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