РЭО договорился о создании предприятия по переработке с индийской компанией

Российский экологический оператор (РЭО) подписал соглашение с индийской компанией UFLEX LIMITED о создании предприятия по переработке отходов.

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360». «В феврале состоялась рабочая поездка делегации РЭО в Индию, где наши специалисты осмотрели технологические линии индийской компании UFLEX LIMITED», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. В рамках соглашения запустят совместное производство экологической упаковки из переработанных отходов. Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае ввели новый мусоросортировочный комплекс.