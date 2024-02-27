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В Свердловской области проводят проверку по факту смерти 21-летнего екатеринбуржца

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СУ СК России по Свердловской области начало проверку по факту смерти 21-летнего екатеринбуржца, тело которого обнаружили 25 февраля. Молодой человек пропал в октябре 2023 года.
В Свердловской области проводят проверку по факту смерти 21-летнего екатеринбуржца
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«По данному факту следственным отделом по г. Верхней Пышме СУ СКР по Свердловской области проводится процессуальная проверка. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в региональном СКР.

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, рассказали в областном ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что в Челябинске завершили расследование дела об убийстве подростка в апреле 2023 года.

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