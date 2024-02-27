МВД начало проверку из-за видеокамеры напротив здания МО в Москве

Сотрудники МВД России организовали доследственную проверку в связи с обнаружением видеокамеры напротив здания Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным правоохранителей, вчера вечером в полицию обратился сотрудник коммунальной службы, который рассказал, что на чердаке здания, находящегося напротив Минобороны, найдена видеокамера на штативе и антенна. Полиция изъяла оборудование.

На текущий момент специалисты изучают, для чего использовалась видеокамера и какие кадры удалось снять.

Ранее Минобороны заявило о подготовке размещения штаба МВО в историческом здании в Москве.