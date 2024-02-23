МО заявило о подготовке размещения штаба МВО в историческом здании в Москве

Минобороны России заявило, что в настоящий момент формируются органы управления Московского военного округа (МВО), а также готовятся фонды для размещения штаба его командования в историческом здании на Космодамианской набережной в Москве.

РИА Новости

«Все строительные и монтажные работы ведутся с учётом того, что здание штаба является объектом культурного наследия федерального значения», — сообщили в ведомстве. Министр обороны России Сергей Шойгу и мэр столицы Сергей Собянин проинспектировали проведение капитального ремонта здания. Глава ведомства поблагодарил мэра за работу по реконструкции. В конце января Шойгу проверил ход модернизации НИИ Минобороны в Подмосковье.