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МО заявило о подготовке размещения штаба МВО в историческом здании в Москве

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Минобороны России заявило, что в настоящий момент формируются органы управления Московского военного округа (МВО), а также готовятся фонды для размещения штаба его командования в историческом здании на Космодамианской набережной в Москве.
МО заявило о подготовке размещения штаба МВО в историческом здании в Москве
  • РИА Новости

«Все строительные и монтажные работы ведутся с учётом того, что здание штаба является объектом культурного наследия федерального значения», — сообщили в ведомстве.

Министр обороны России Сергей Шойгу и мэр столицы Сергей Собянин проинспектировали проведение капитального ремонта здания. Глава ведомства поблагодарил мэра за работу по реконструкции.

В конце января Шойгу проверил ход модернизации НИИ Минобороны в Подмосковье.

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