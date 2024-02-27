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В Нижегородской области обсудили вопросы оказания бесплатной юридической помощи

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В Нижегородской области обсудили итоги оказания бесплатной юридической помощи населению в 2023 году в ходе заседания комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламента заксобрания региона.
В Нижегородской области обсудили вопросы оказания бесплатной юридической помощи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ЗСНО.

За истекший год больше всего обращений поступило по вопросам взыскания алиментов, сделок с недвижимостью, защиты прав потребителей в части предоставления коммунальных и медицинских услуг, а также мер социальной поддержки.

Председатель заксобрания области Евгений Люлин выразил мнение, что студенты региональных юридических вузов могли бы активнее подключаться к работе по консультированию населения.

Со своей стороны, директор Государственного юридического бюро Максим Фомичёв рассказал, что в прошлом году было рассмотрено почти 3000 обращений граждан. Наиболее многочисленными были вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов детей-инвалидов и детей-сирот.

Ранее сообщалось, что сеть многофункциональных центров Ставропольского края обработала свыше 2 млн обращений по итогам 2023 года, тогда как за первый год работы таких МФЦ их услугами воспользовались 300 тыс. человек.

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