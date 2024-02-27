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В ЯНАО зарегистрировали около 15 тысяч ИП

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По данным Тюменьстата, в Ямало-Ненецком автономном округе осуществляют свою деятельность около 15 тыс. индивидуальных предпринимателей.

«В ЯНАО поддерживается предпринимательская инициатива и инвестиционные проекты. Предоставляются льготы и предлагаются программы поддержки для малого и среднего бизнеса», — цитирует сообщение ведомства ИА «Север-Пресс».

Порядка трети бизнесменов региона (35%) занимаются оптовой и розничной торговлей, авторемонтом, около 19% заняты в сфере транспортировки и хранения, около 8% — в строительной отрасли. На гостиницы и предприятия общественного питания приходится 5%. Столько же ИП работают в научно-технической сфере.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина сообщала, что число самозанятых в Москве в 2023 году выросло на 329 тыс. и достигло 1,5 млн.

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