Выпуск компьютерной техники в Москве вырос на 25,2%

Московские предприятия по производству компьютерной техники, оптики и электроники в 2023 году увеличили объёмы выпуска продукции более чем на 25,2%, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24». Как отметил Ефимов, город продолжает показывать высокие темпы промышленного роста. Объём поставок продукции заказчикам вырос на 16,8%. По словам чиновника, динамичный рост наблюдается в том числе благодаря активной помощи столицы. Продукция столичных предприятий находит применение в промышленности, электроэнергетике, информационной безопасности и других отраслях. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные предприятия продолжают наращивать производство инновационной продукции, им доступны различные меры поддержки.