Выпуск компьютерной техники в Москве вырос на 25,2%
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как отметил Ефимов, город продолжает показывать высокие темпы промышленного роста. Объём поставок продукции заказчикам вырос на 16,8%.
По словам чиновника, динамичный рост наблюдается в том числе благодаря активной помощи столицы.
Продукция столичных предприятий находит применение в промышленности, электроэнергетике, информационной безопасности и других отраслях.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные предприятия продолжают наращивать производство инновационной продукции, им доступны различные меры поддержки.