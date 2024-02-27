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Выпуск компьютерной техники в Москве вырос на 25,2%

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Московские предприятия по производству компьютерной техники, оптики и электроники в 2023 году увеличили объёмы выпуска продукции более чем на 25,2%, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Выпуск компьютерной техники в Москве вырос на 25,2%
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил Ефимов, город продолжает показывать высокие темпы промышленного роста. Объём поставок продукции заказчикам вырос на 16,8%.

По словам чиновника, динамичный рост наблюдается в том числе благодаря активной помощи столицы.

Продукция столичных предприятий находит применение в промышленности, электроэнергетике, информационной безопасности и других отраслях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные предприятия продолжают наращивать производство инновационной продукции, им доступны различные меры поддержки.

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