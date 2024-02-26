Собянин рассказал о поддержке города для производителей инновационной продукции
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Например, резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» не платят имущественный, земельный и транспортный налоги, а налог на прибыль для них составляет 2%.
Компании со статусом промышленного комплекса могут экономить на налогах до 25% и направлять эти средства на развитие.
«В прошлом году один из ведущих кабельных заводов с таким статусом разработал сразу несколько новинок, например огнестойкий кабель для высокоскоростных систем передачи данных», — отметил мэр.
Кроме того, по городской программе льготного инвестиционного кредитования предприятия могут приобрести оборудование, наладить новое или расширить действующее производство.
Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.