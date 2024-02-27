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В районе промзоны «Магистральные улицы» в Москве появится городская застройка

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что участок бывшей промзоны «Магистральные улицы» в Хорошёвском районе столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).
В районе промзоны «Магистральные улицы» в Москве появится городская застройка
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт kp.ru.

Реорганизацией участка площадью 1,6 га займётся правообладатель, с которым заключён соответствующий договор, отметил вице-мэр.

«Компания возведёт современный общественно-деловой квартал, в результате в Хорошёвском районе появится более 400 рабочих мест», — уточнил Ефимов.

По его словам, инвестиции в редевелопмент оцениваются почти в 14 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.

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