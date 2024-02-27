В районе промзоны «Магистральные улицы» в Москве появится городская застройка
- РИА Новости
Об этом пишет сайт kp.ru.
Реорганизацией участка площадью 1,6 га займётся правообладатель, с которым заключён соответствующий договор, отметил вице-мэр.
«Компания возведёт современный общественно-деловой квартал, в результате в Хорошёвском районе появится более 400 рабочих мест», — уточнил Ефимов.
По его словам, инвестиции в редевелопмент оцениваются почти в 14 млрд рублей.
Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.