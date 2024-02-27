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РБК: в России наладили параллельный импорт товаров IKEA

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Российские фирмы и предприниматели освоили параллельный импорт товаров шведской компании IKEA, которая покинула рынок России в 2022 году.
РБК: в России наладили параллельный импорт товаров IKEA
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные портала «Декларации-соответствия.рус».

В публикации говорится, что поставки товаров шведской компании параллельным импортом начались летом 2022 года. Уточняется, что именно в этот период сторонние компании начали активно подавать декларации соответствия профильному техрегламенту ЕАЭС продукции производства IKEA of Sweden AB.

По данным издания, наибольшее число заявок подали калининградские компании ТКВ и «Студия кухни».

Издание предположило, что за 18 месяцев поставок эти две компании ввезли в Россию около 12 млн товаров IKEA.

Ранее компания IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до 2033 года.

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