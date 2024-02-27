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В посёлке Винзили Тюменской области появится новая школа

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В правительстве Тюменской области рассказали о строительстве новой школы в посёлке Винзили Тюменского района.
В посёлке Винзили Тюменской области появится новая школа
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«Проектная документация будет разработана с использованием основных конструктивных и объёмно-планировочных решений проекта строительства школы в микрорайоне Мелиораторов Тюмени. Общая площадь здания составит 21 тыс. кв. м», — сказали в инфоцентре регионального кабмина.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Также стало известно, что в Ижевске до конца 2024 года отремонтируют детскую школу искусств №10. Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В ходе работ отремонтируют кровлю, усилят каркас стен, утеплят обшивку, обновят системы отопления, водоснабжения и водоотведения, электрику и вентиляцию.

На эти цели из федерального бюджета выделят 14,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в школах Ставропольского края откроют ещё 73 «Точки роста».

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