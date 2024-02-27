Источник RT: в Городце нашли тело, предположительно, пропавшего ранее юноши

В Городце Нижегородской области нашли тело, предположительно, юноши, который ранее ушёл из дома, забрав из сейфа ружьё своего отца, сообщил источник RT.

РИА Новости

Как уточнил источник, оружие лежало рядом с телом. Ранее с заявлением в полицию обратился отец юноши. Мужчина рассказал, что сын ушёл ночью из дома и мог взять оружие из сейфа.