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Источник RT: в Городце нашли тело, предположительно, пропавшего ранее юноши

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В Городце Нижегородской области нашли тело, предположительно, юноши, который ранее ушёл из дома, забрав из сейфа ружьё своего отца, сообщил источник RT.
Источник RT: в Городце нашли тело, предположительно, пропавшего ранее юноши
  • РИА Новости

Как уточнил источник, оружие лежало рядом с телом.

Ранее с заявлением в полицию обратился отец юноши. Мужчина рассказал, что сын ушёл ночью из дома и мог взять оружие из сейфа.

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