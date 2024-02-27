RT: в Городце Нижегородской области ищут юношу, который может быть вооружён
- РИА Новости
С заявлением в полицию обратился его отец. Мужчина рассказал, что сын ушёл ночью из дома. Он мог взять оружие из сейфа: его там не оказалось.
Сейчас проверяют и других членов семьи. Молодой человек на учёте не состоит.
Ранее стало известно, что три человека были госпитализированы в результате стрельбы на улице Плющихе в центре Москвы.
По данным столичного СК, между группой людей произошёл конфликт, участники которого применили травматическое оружие.