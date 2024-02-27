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RT: в Городце Нижегородской области ищут юношу, который может быть вооружён

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В Городце Нижегородской области ищут юношу, предположительно, вооружённого ружьём, рассказали RT в местном УМВД.
RT: в Городце Нижегородской области ищут юношу, который может быть вооружён
  • РИА Новости

С заявлением в полицию обратился его отец. Мужчина рассказал, что сын ушёл ночью из дома. Он мог взять оружие из сейфа: его там не оказалось.

Сейчас проверяют и других членов семьи. Молодой человек на учёте не состоит.

Ранее стало известно, что три человека были госпитализированы в результате стрельбы на улице Плющихе в центре Москвы.

По данным столичного СК, между группой людей произошёл конфликт, участники которого применили травматическое оружие.

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