RT: в Городце Нижегородской области ищут юношу, который может быть вооружён

В Городце Нижегородской области ищут юношу, предположительно, вооружённого ружьём, рассказали RT в местном УМВД.

С заявлением в полицию обратился его отец. Мужчина рассказал, что сын ушёл ночью из дома. Он мог взять оружие из сейфа: его там не оказалось.

Сейчас проверяют и других членов семьи. Молодой человек на учёте не состоит.

Ранее стало известно, что три человека были госпитализированы в результате стрельбы на улице Плющихе в центре Москвы.

По данным столичного СК, между группой людей произошёл конфликт, участники которого применили травматическое оружие.