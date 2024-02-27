Россияне назвали подработку самым популярным способом увеличить доход

Россияне, принявшие участие в опросе, перечислили наиболее известные и приемлемые для себя способы увеличения дохода. Треть респондентов (30%) назвали таким способом подработку.

В топ-3 доступных способов повышения уровня дохода вошли также переход на более высокооплачиваемую работу (16%) и сверхурочные задачи (13%), пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос аналитического центра «Консоль.Про».

Женщины отмечали подработку чаще, чем мужчины (18% против 14%). Также для закрытия своих финансовых потребностей они рассматривают смену работы или сферы деятельности, а также открытие собственного бизнеса (15%).

Мужчины для увеличения заработка готовы были бы взять большую нагрузку на текущем месте работы (13%), а также поговорить с начальством о повышении (12%).

Наименее популярными способами увеличения дохода стали экономия и сокращение расходов (8%), а также инвестирование (5%).

Ранее сайт progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.