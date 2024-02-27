RT в Telegram
Подпишись

Россияне назвали подработку самым популярным способом увеличить доход

Короткая ссылка
Россияне, принявшие участие в опросе, перечислили наиболее известные и приемлемые для себя способы увеличения дохода. Треть респондентов (30%) назвали таким способом подработку.
Россияне назвали подработку самым популярным способом увеличить доход
  • РИА Новости

В топ-3 доступных способов повышения уровня дохода вошли также переход на более высокооплачиваемую работу (16%) и сверхурочные задачи (13%), пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос аналитического центра «Консоль.Про».

Женщины отмечали подработку чаще, чем мужчины (18% против 14%). Также для закрытия своих финансовых потребностей они рассматривают смену работы или сферы деятельности, а также открытие собственного бизнеса (15%).

Мужчины для увеличения заработка готовы были бы взять большую нагрузку на текущем месте работы (13%), а также поговорить с начальством о повышении (12%).

Наименее популярными способами увеличения дохода стали экономия и сокращение расходов (8%), а также инвестирование (5%).

Ранее сайт progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить