RT в Telegram
Подпишись

Разговорчивость и инициативность больше всего раздражают россиян в коллегах

Короткая ссылка
Россияне в ходе нового исследования перечислили качества, которые больше всего раздражают их в сослуживцах. Так, 43% назвали в ряду таких черт излишнюю разговорчивость, а ещё 27% — повышенную инициативность.
Разговорчивость и инициативность больше всего раздражают россиян в коллегах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для аналитического центра «АльфаСтрахование».

Кроме того, россиянам не нравится пренебрежение элементарными правилами этикета. 33% раздражает, когда коллеги не здороваются, не прощаются и не запоминают имён, а ещё 38% опрошенных задевает, когда коллеги игнорируют их просьбы.

Также 14% не одобряют показную скромность сослуживцев, а 24% не желают слушать их рассказы о своей личной жизни. 26% не любят, когда коллеги громко разговаривают по телефону на личные темы, 12% — когда на рабочем месте используют дезодоранты и духи с резкими запахами.

Также 17% отметили в числе раздражающих свойств неопрятность, 11% — еду на рабочем месте, 15% — курение электронных сигарет.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования. По её словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить