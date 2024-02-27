Разговорчивость и инициативность больше всего раздражают россиян в коллегах

Россияне в ходе нового исследования перечислили качества, которые больше всего раздражают их в сослуживцах. Так, 43% назвали в ряду таких черт излишнюю разговорчивость, а ещё 27% — повышенную инициативность.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для аналитического центра «АльфаСтрахование».

Кроме того, россиянам не нравится пренебрежение элементарными правилами этикета. 33% раздражает, когда коллеги не здороваются, не прощаются и не запоминают имён, а ещё 38% опрошенных задевает, когда коллеги игнорируют их просьбы.

Также 14% не одобряют показную скромность сослуживцев, а 24% не желают слушать их рассказы о своей личной жизни. 26% не любят, когда коллеги громко разговаривают по телефону на личные темы, 12% — когда на рабочем месте используют дезодоранты и духи с резкими запахами.

Также 17% отметили в числе раздражающих свойств неопрятность, 11% — еду на рабочем месте, 15% — курение электронных сигарет.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования. По её словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.