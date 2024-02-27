Разговорчивость и инициативность больше всего раздражают россиян в коллегах
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для аналитического центра «АльфаСтрахование».
Кроме того, россиянам не нравится пренебрежение элементарными правилами этикета. 33% раздражает, когда коллеги не здороваются, не прощаются и не запоминают имён, а ещё 38% опрошенных задевает, когда коллеги игнорируют их просьбы.
Также 14% не одобряют показную скромность сослуживцев, а 24% не желают слушать их рассказы о своей личной жизни. 26% не любят, когда коллеги громко разговаривают по телефону на личные темы, 12% — когда на рабочем месте используют дезодоранты и духи с резкими запахами.
Также 17% отметили в числе раздражающих свойств неопрятность, 11% — еду на рабочем месте, 15% — курение электронных сигарет.
Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования. По её словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.