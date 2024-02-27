Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Госдумы иноагента Гудкова
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России», — говорится в сообщении.
26 декабря 2023 года Министерство внутренних дел России объявило в розыск Гудкова.
В феврале 2023 года сообщалось, что Минюст России включил Дмитрия Гудкова в реестр иноагентов.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.