Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Госдумы иноагента Гудкова

Хорошёвский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Государственной думы России Дмитрия Гудкова* по делу о распространении фейков о российских вооружённых силах.

Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России», — говорится в сообщении.

26 декабря 2023 года Министерство внутренних дел России объявило в розыск Гудкова.

В феврале 2023 года сообщалось, что Минюст России включил Дмитрия Гудкова в реестр иноагентов.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.