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Экс-депутат Госдумы иноагент Гудков объявлен в розыск по уголовной статье

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-депутата Госдумы иноагента Дмитрия Гудкова*.
Экс-депутат Госдумы иноагент Гудков объявлен в розыск по уголовной статье
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Как говорится в ведомственной базе розыска, Дмитрий Гудков разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какому именно делу — не уточняется.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточнил, что следователями в отношении Гудкова возбуждено уголовное дело по статье о фейках о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России).

В феврале 2023 года сообщалось, что Минюст России включил Дмитрия Гудкова в реестр иноагентов.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.

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