Экс-депутат Госдумы иноагент Гудков объявлен в розыск по уголовной статье
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Как говорится в ведомственной базе розыска, Дмитрий Гудков разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какому именно делу — не уточняется.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточнил, что следователями в отношении Гудкова возбуждено уголовное дело по статье о фейках о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России).
В феврале 2023 года сообщалось, что Минюст России включил Дмитрия Гудкова в реестр иноагентов.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.