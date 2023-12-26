Экс-депутат Госдумы иноагент Гудков объявлен в розыск по уголовной статье

Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-депутата Госдумы иноагента Дмитрия Гудкова*.

Как говорится в ведомственной базе розыска, Дмитрий Гудков разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какому именно делу — не уточняется.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточнил, что следователями в отношении Гудкова возбуждено уголовное дело по статье о фейках о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России).

В феврале 2023 года сообщалось, что Минюст России включил Дмитрия Гудкова в реестр иноагентов.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.