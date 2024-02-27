ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за нарушения закона о рекламе
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, в рекламе вклада банк крупным шрифтом указал привлекательную для потребителей информацию о процентной ставке 12% годовых.
При этом другие условия, которые влияют на получение дохода по вкладу, были прописаны в сноске трудным для восприятия шрифтом.
Таким образом, подчёркивает ФАС, потребители получили неполную информацию обо всех условиях.
Ранее сообщалось об административном деле, возбуждённом ФАС в отношении «Яндекса» за рекламу услуг по написанию выпускных работ.