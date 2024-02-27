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ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за нарушения закона о рекламе

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Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк» по признакам нарушения рекламного законодательства.
ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за нарушения закона о рекламе
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в рекламе вклада банк крупным шрифтом указал привлекательную для потребителей информацию о процентной ставке 12% годовых.

При этом другие условия, которые влияют на получение дохода по вкладу, были прописаны в сноске трудным для восприятия шрифтом.

Таким образом, подчёркивает ФАС, потребители получили неполную информацию обо всех условиях.

Ранее сообщалось об административном деле, возбуждённом ФАС в отношении «Яндекса» за рекламу услуг по написанию выпускных работ.

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