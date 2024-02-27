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Россияне рассказали, сколько раз переводят будильники по утрам

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Новое исследование показало, что, просыпаясь по утрам, 21% россиян регулярно переводят будильник, столько же делают так лишь иногда.
Россияне рассказали, сколько раз переводят будильники по утрам
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

При этом 48% респондентов просыпаются после первого звонка будильника, а 10% встают на работу без будильника.

Среди тех, кто переносит будильник по утрам, 73% делают это один — два раза, 21% просыпается после третьего — четвёртого звонка, 6% откладывают будильник по пять раз и более.

Около 6% признались, что несколько раз в месяц они просыпают, несмотря на сигнал будильника, при этом 12% просыпают несколько раз в год, 36% просыпали лишь несколько раз в жизни. Также 46% участников исследования ни разу не попадали в такую ситуацию.

Ранее руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне», врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова рассказала, что шум и духота могут стать причинами бессонницы.

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