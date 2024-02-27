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«Ъ»: в России начали закрываться оставшиеся магазины LG, Bosch и Sony

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В России начали закрываться последние оставшиеся в стране специализированные магазины LG, Bosch и Sony, пишет газета «Коммерсантъ».
«Ъ»: в России начали закрываться оставшиеся магазины LG, Bosch и Sony
  • РИА Новости

Так, пишет издание, в начале февраля специализированные магазины LG и Sony закрылись в московском торговом центре «Афимолл Сити». Уточняется, что магазины закрылись по причинам «остановки и отсутствия поставок».

Что касается магазинов Bosch, то компания закрыла все свои точки в России, кроме одной, где распродают остатки товаров.

Отмечается, что вместо закрытых магазинов уже начали появляться точки продаж от поставщиков из Турции и Китая.

Ранее сообщалось, что немецкий производитель бытовой техники Bosch ведёт переговоры о продаже своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом с турецким инвестфондом Can Holding.

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