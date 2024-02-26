Кардиолог Конев дал советы по измерению давления

Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев дал рекомендации по измерению давления.

В каждой семье, где есть пожилой человек, должен быть тонометр, заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

«Если человек получает какое-то давление от артериальной гипертензии, нужно измерять давление перед каждым приёмом лекарств, чтобы оценить эффективность действия лекарственных средств», — сказал кардиолог.

Специалист также отметил, что необходимо вести дневник самонаблюдения.

«Через несколько дней будет понятно, требуется ли такое частое измерение давления», — заключил Конев.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.





