RT в Telegram
Подпишись

Кардиолог Конев дал советы по измерению давления

Короткая ссылка
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев дал рекомендации по измерению давления.
Кардиолог Конев дал советы по измерению давления
  • Gettyimages.ru

В каждой семье, где есть пожилой человек, должен быть тонометр, заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

«Если человек получает какое-то давление от артериальной гипертензии, нужно измерять давление перед каждым приёмом лекарств, чтобы оценить эффективность действия лекарственных средств», — сказал кардиолог.

Специалист также отметил, что необходимо вести дневник самонаблюдения.

«Через несколько дней будет понятно, требуется ли такое частое измерение давления», — заключил Конев.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.


Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить