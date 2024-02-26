Кардиолог Конев дал советы по измерению давления
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В каждой семье, где есть пожилой человек, должен быть тонометр, заявил эксперт в беседе с «Радио 1».
«Если человек получает какое-то давление от артериальной гипертензии, нужно измерять давление перед каждым приёмом лекарств, чтобы оценить эффективность действия лекарственных средств», — сказал кардиолог.
Специалист также отметил, что необходимо вести дневник самонаблюдения.
«Через несколько дней будет понятно, требуется ли такое частое измерение давления», — заключил Конев.
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