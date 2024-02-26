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Автоэксперт Балабас рассказал об основных опасностях для автомобиля весной

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Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас перечислил основные опасности, с которыми могут столкнуться автолюбители ранней весной.
Автоэксперт Балабас рассказал об основных опасностях для автомобиля весной
  • Gettyimages.ru

После очень снежной зимы риски при езде по весенним лужам связаны с двумя узлами автомобиля: тормозными дисками и каталитическими нейтрализаторами, заявил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

«Тормозные диски, при интенсивном разогреве предварительными торможениями во время каких-то манёвров, попадая в глубокую лужу и резко охлаждаясь, практически на любом автомобиле коробятся и идут на выброс», — сказал Балабас.

Как отметил специалист, после этого диск требует либо замены, либо проточки.

Он также рассказал об особенностях эксплуатации весной катализаторов, фильтрующих выхлопные газы.

«Резкое погружение днища автомобиля в глубокую лужу, что весной в порядке вещей, может повредить катализатор и лямбда-зонд или изрядно сократить их срок службы. Поэтому лужи надо штурмовать крайне осторожно, на маленькой скорости, по возможности одним колесом проезжая по какой-то возвышенности, по обочине, по кромочке. То есть перебираться через лужу так, чтобы в неё не была погружена вся машина», — заключил эксперт.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин дал рекомендации по управлению машиной в оттепель.

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