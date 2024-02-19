Автоэксперт Сажин рассказал об особенностях езды в оттепель

Автоэксперт Владимир Сажин дал рекомендации по управлению машиной в оттепель.

«Не зная броду, не лезь в воду. Внизу может оказаться как ровное дорожное покрытие, так и яма или незакрытый колодец», — заявил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил специалист, помимо вымывания грунта под асфальтом, опасность несут и брызги в лобовое стекло из под колёс встречного или обгоняющего автомобиля.

Это может спровоцировать аварию.

«Но ДТП — не самое страшное, что может произойти с водителем. Вода через воздушный фильтр способна попасть в двигатель, и тогда случится гидроудар, который приведёт к поломке и соответственного капитальному ремонту», — заключил автоэксперт.

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