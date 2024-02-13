Автоэксперт Лигачёв рассказал о способах очистки машины после ледяного дождя

Автоэксперт Константин Лигачёв рассказал, как очистить машину после ледяного дождя.

«Лобовое и боковые стёкла после ледяного дождя можно смело очистить специальным скребком. Обычно пластмасса не повреждает стекло и не оставляет никаких царапин. Что касается самого корпуса машины из металла, то, конечно, лучше автомобиль просто отмораживать, включив двигатель, а не пытаться как-то сбить корку», — цитирует эксперта телеканал «360».

Как отметил Лигачёв, горячую воду использовать не стоит, поскольку резкий перепад температур может дать неприятный эффект для кузова.

Эксперт также выразил мнение, что современные автомобили, если владельцу необходимо срочно ехать, можно не прогревать — к поломке это не приведёт, но может повлиять на ресурс двигателя.

«По моему мнению, самое оптимальное время прогрева современного автомобиля — три-пять минут. Машина успеет нагреться хотя бы до плюсовых температур, и при дальнейшем движении не будет помех», — добавил он.

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