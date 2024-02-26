На Кубани увеличили расходную часть краевого бюджета
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Кубань 24».
«Мы приняли решение по увеличению расходной части краевого бюджета. Можно использовать заёмные средства, а можно те, что сами заработали. Моя принципиальная позиция ― опираться на собственные возможности», — сказал Кондратьев.
Как отметил губернатор, дополнительные средства выделят на увеличение финансирования 25 государственных программ.
Расходы на увеличение зарплат в 2024 году составят 9,3 млрд рублей.
Изменения в бюджет утвердили депутаты заксобрания Краснодарского края.
Ранее министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков на брифинге в региональном правительстве заявил, что в 2024 году на поддержку аграриев региона из краевого бюджета направят порядка 5,6 млрд рублей.