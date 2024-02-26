RT в Telegram
Подпишись

На Кубани увеличили расходную часть краевого бюджета

Короткая ссылка
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об увеличении расходной части краевого бюджета до 537 млрд рублей.
На Кубани увеличили расходную часть краевого бюджета
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

«Мы приняли решение по увеличению расходной части краевого бюджета. Можно использовать заёмные средства, а можно те, что сами заработали. Моя принципиальная позиция ― опираться на собственные возможности», — сказал Кондратьев.

Как отметил губернатор, дополнительные средства выделят на увеличение финансирования 25 государственных программ.

Расходы на увеличение зарплат в 2024 году составят 9,3 млрд рублей.

Изменения в бюджет утвердили депутаты заксобрания Краснодарского края.

Ранее министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков на брифинге в региональном правительстве заявил, что в 2024 году на поддержку аграриев региона из краевого бюджета направят порядка 5,6 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить