На Кубани увеличили расходную часть краевого бюджета

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об увеличении расходной части краевого бюджета до 537 млрд рублей.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

«Мы приняли решение по увеличению расходной части краевого бюджета. Можно использовать заёмные средства, а можно те, что сами заработали. Моя принципиальная позиция ― опираться на собственные возможности», — сказал Кондратьев.

Как отметил губернатор, дополнительные средства выделят на увеличение финансирования 25 государственных программ.

Расходы на увеличение зарплат в 2024 году составят 9,3 млрд рублей.

Изменения в бюджет утвердили депутаты заксобрания Краснодарского края.

Ранее министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков на брифинге в региональном правительстве заявил, что в 2024 году на поддержку аграриев региона из краевого бюджета направят порядка 5,6 млрд рублей.