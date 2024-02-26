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Тело ребёнка подняли из пруда в Пермском крае

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Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили в Пермском крае по факту обнаружения мёртвого ребёнка в пруду. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК России.
Тело ребёнка подняли из пруда в Пермском крае
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что тело было поднято в Чернушинском городском округе из проруби, предназначенной для водопоя домашнего скота. По данным следствия, смерть мальчика 2019 года рождения наступила в результате утопления.

«В настоящее время следователями Чернушинского межрайонного следственного отдела проведён осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели», — сообщили в пресс-службе.

В конце февраля сообщалось об уголовном деле, возбуждённом по факту гибели восьмилетнего мальчика.

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