Тело ребёнка подняли из пруда в Пермском крае

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили в Пермском крае по факту обнаружения мёртвого ребёнка в пруду. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК России.

В сообщении отмечается, что тело было поднято в Чернушинском городском округе из проруби, предназначенной для водопоя домашнего скота. По данным следствия, смерть мальчика 2019 года рождения наступила в результате утопления.

«В настоящее время следователями Чернушинского межрайонного следственного отдела проведён осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели», — сообщили в пресс-службе.

В конце февраля сообщалось об уголовном деле, возбуждённом по факту гибели восьмилетнего мальчика.