Тело ребёнка подняли из пруда в Пермском крае
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что тело было поднято в Чернушинском городском округе из проруби, предназначенной для водопоя домашнего скота. По данным следствия, смерть мальчика 2019 года рождения наступила в результате утопления.
«В настоящее время следователями Чернушинского межрайонного следственного отдела проведён осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели», — сообщили в пресс-службе.
В конце февраля сообщалось об уголовном деле, возбуждённом по факту гибели восьмилетнего мальчика.