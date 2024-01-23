По факту гибели восьмилетнего мальчика в Южноуральске возбуждено дело

В Челябинской области уголовное дело возбудили по факту смерти восьмилетнего школьника из Южноуральска. 22 января ребёнок ушёл в неизвестном направлении, а позже был найден мёртвым. При этом отмечается, что его смерть не носит криминальный характер.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). В ходе следствия будет проведён комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — уточнили в следственном ведомстве.

К проверке также подключилась прокуратура области. По её итогам будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

Тело ребёнка обнаружили в 4 м от берега реки Увельки. По предварительным данным, мальчик утонул, провалившись под лёд.

Ранее сообщалось, что в Пермской области возобновлено расследование уголовного дела 2010 года по факту пропажи пятилетней девочки.