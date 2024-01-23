По факту гибели восьмилетнего мальчика в Южноуральске возбуждено дело
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). В ходе следствия будет проведён комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — уточнили в следственном ведомстве.
К проверке также подключилась прокуратура области. По её итогам будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.
Тело ребёнка обнаружили в 4 м от берега реки Увельки. По предварительным данным, мальчик утонул, провалившись под лёд.
Ранее сообщалось, что в Пермской области возобновлено расследование уголовного дела 2010 года по факту пропажи пятилетней девочки.